POL-OG: Offenburg - Dreirad-Fahrer auf der Bundesstraße

Kuppenheim (ots) - Nach einem Vorfall am Montagnachmittag in einem Lebensmittelmarkt haben die Beamten des Polizeireviers Gaggenau die Ermittlungen gegen einen bisher unbekannten Mann aufgenommen. Ein kleines Mädchen soll am Montag gegen 14 Uhr in einem Discounter in "Im Siegen" von einem bislang unbekannten Mann angesprochen und geküsst worden sein. Die Tat wurde anschließend durch den Vater des Kindes, welcher den ...

mehr