POL-OG: Bühl - Fahren unter Drogeneinfluss

Zell am Harmersbach (ots) - Ein 31-Jähriger hatte seinen Audi am Sonntag gegen 18 Uhr in der Rebhalde abgestellt, mutmaßliche ohne die Handbremse anzuziehen. In Folge der abschüssigen Straße soll der Pkw ins Rollen gekommen sein. Das Fahrzeug durchbrach wohl eine Leitplanke, stürzte drei Meter den Abhang hinunter und prallte gegen ein Wohnhaus. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von 12.000 Euro. Der ...

