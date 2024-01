Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kuppenheim - Handlung an Kind vorgenommen, Zeugen gesucht

Kuppenheim (ots)

Nach einem Vorfall am Montagnachmittag in einem Lebensmittelmarkt haben die Beamten des Polizeireviers Gaggenau die Ermittlungen gegen einen bisher unbekannten Mann aufgenommen. Ein kleines Mädchen soll am Montag gegen 14 Uhr in einem Discounter in "Im Siegen" von einem bislang unbekannten Mann angesprochen und geküsst worden sein. Die Tat wurde anschließend durch den Vater des Kindes, welcher den Vorfall beobachten konnte, unterbunden. Der Unbekannte verließ daraufhin, in Begleitung einer etwa 40-jährigen Frau mit einem schwarzen langen Mantel, den Discounter. Der Mann soll etwa 25 bis 35 Jahre alt sein, hatte schwarze kurze Haare und dunkle Augen. Zeugen, die Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, wenden sich bitte unter der Telefonnummer 07225 9887-0 bei der Polizei. /ha

