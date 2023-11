POL-BI: Resolute Bielefelderin wehrt sich gegen Handydieb

Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Sennestadt - Unbekannte brachen in dem Zeitraum zwischen dem vergangenen Freitag und Montag, 20.11.2023, in ein umzäuntes Firmengelände an der Krackser Straße ein und entwendeten einen Baustampfer. Am Freitag, 17.11.2023, hatten Mitarbeiter das Arbeitsgerät zuletzt gegen 13:00 Uhr auf dem Grundstück in Nähe der Verler Straße gesehen. Der Stampfer stand auf der Ladefläche eines ...

mehr