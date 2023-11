POL-BI: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Detmold und des Polizeipräsidiums Bielefeld zu einem Wohnungsbrand in Lage

Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Brackwede - Die Polizei bittet um Hinweise zu einem Unfall, der sich bereits am Donnerstag, 16.11.2023, an der Einmündung Am Preßwerk und Gütersloher Straße ereignete. Dort hinterließ eine beteiligte Autofahrerin falsche Personalien. Eine 54-jährige Bielefelderin passierte mit ihrem Fahrrad gegen 07:40 Uhr, auf dem Radweg der Gütersloher Straße, den Einmündungsbereich der ...

