Polizei Lippe

POL-LIP: Lage-Ehrentrup. Eine Person bei Brand in Mehrfamilienhaus ums Leben gekommen.

Lippe (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (19.11.2023) gegen 04.40 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Brand in den Iltisweg gerufen. Dort stand ein Mehrfamilienhaus in Flammen. Das Feuer ging von einer Wohnung im Erdgeschoss aus und führte zu einer starken Rauchentwicklung im gesamten Gebäude. Alle Bewohner des Hauses wurden umgehend durch Einsatzkräfte evakuiert und vorerst anderweitig untergebracht. Ein Bewohner wurde durch die Rauchgase leicht verletzt und vor Ort medizinisch versorgt. In einer Wohnung des Hauses fanden Einsatzkräfte den Leichnam einer Person, deren Identität noch nicht geklärt werden konnte. Der Brandort wurde vorübergehend beschlagnahmt. Die Brandursache sowie die Identifizierung der verstorbenen Person sind Gegenstand der aktuellen Ermittlungen der Kriminalpolizei.

