POL-ME: 52-jährige Wohnungsinhaberin ertappt Einbrecher auf frischer Tat - Haan- 2211105

Am Dienstagmittag, 22. November 2022, überraschte eine 52-jährige Haanerin zwei Tageswohnungseinbrecher auf frischer Tat in ihrer Wohnung an der Breidenhofer Straße in Haan. Das Duo flüchtete unerkannt. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Das war geschehen:

Gegen 12:30 Uhr hielt sich eine 52-jährige Haanerin in ihrer Wohnung an der Breidenhofer Straße in Haan auf, als sie von einem unüblichen Geräusch überrascht wurde. Sie stellte einen fremden Mann in ihrer Wohnung fest, welcher augenscheinlich zuvor gewaltsam über die rückwärtige Terrassentür eingedrungen war. Den zweiten Täter traf sie in ihrer Küche an.

Die Männer flohen unmittelbar auf dem Einstiegsweg in den rückwärtigen Garten und anschließend über die Bismarckstraße in Richtung Karl-August-Jung-Platz. Die 52-Jährige alarmierte die Polizei, die das flüchtige Duo trotz einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung im Umfeld nicht mehr antreffen konnte.

Die Männer werden folgendermaßen beschrieben:

- circa 30 Jahre alt - circa 170-175 cm groß - sehr dünne Statur - südländisches / arabisches Erscheinungsbild

Einer der Männer soll eine dunkle, dünne Blousonjacke und eine Bluejeans getragen haben. Zudem soll er eine schwarze Baseballkappe und eine blaue OP-Maske getragen haben.

Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein und die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Tatgeschehen, zur Identität oder dem Aufenthaltsort der flüchtigen Einbrecher tätigen können, werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Haan, Telefon 02129 / 9328 6480, in Verbindung zu setzen.

