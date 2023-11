Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Motorradfahrer bei Sturz verletzt

Lippe (ots)

(KF)Am Freitagnachmittag befuhr ein 24-jähriger Motorradfahrer aus Minden mit seinem Krad Kawasaki die Paderborner Straße von Schlangen in Richtung Detmold. Nachdem er die Kuppe der Gauseköte passiert hatte, verlor in dem dort folgenden Kurvenverlauf die Kontrolle über sein Krad und stürzte. Dabei zog sich der junge Fahrer Verletzungen zu. Er wurde ins Krankenhaus nach Detmold verbracht. Am Motorrad entstand nicht unerheblicher Sachschaden. Hinweise auf Fremdverschulden liegen nicht vor.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell