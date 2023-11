Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo - Autofahrer fährt in Baustelle

Lippe (ots)

(KF)Am späten Freitagabend befuhr ein 60-jähriger Blomberger mit seinem PKW Mitsubishi die Ostwestfalenstraße von Blomberg in Richtung Lemgo. In Höhe der Brückenbaustelle Voßheide ist für den Fahrzeugverkehr nur ein Fahrstreifen freigegeben. Als der Mann den Baustellenbereich durchfuhr, kam er aus bisher nicht geklärter Ursache nach rechts von seinem Fahrstreifen ab und fuhr in den dortigen Baustellenbereich. Beim Zusammenstoß mit mehreren Verkehrs- und Beleuchtungseinrichtungen wurde der PKW-Fahrer leicht verletzt und sein Mitsubishi nicht unerheblich beschädigt. Der Unfallfahrer wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus nach Lemgo verbracht. Zeugen mögen sich bitte beim Verkehrskommissariat in Detmold, Tel. 05231 6090, melden.

