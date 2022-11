Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Riedlingen - Unfall im Begegnungsverkehr

Am Dienstag kam der Fahrer eines Lasters bei Riedlingen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem Auto.

Gegen 7 Uhr fuhr ein 48-Jähriger mit einem Laster auf der B311 von Riedlingen in Richtung Ertingen. Auf Höhe Neufra geriet er auf die linke Fahrspur. Dort kollidierte er mit dem 60-jährigen Fahrer eines Honda. Durch den Unfall erlitten beide Fahrer leichte Verletzungen. Der 60-jährige Beifahrer im Laster sowie die 61-jährige Beifahrerin im Auto erlitten ebenfalls leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie zur Behandlung in umliegende Kliniken. Ein Abschlepper barg die beiden Fahrzeuge. Für die Dauer der Unfallaufnahme sperrte die Polizei die B311 mehrere Stunden voll. Feuerwehr und Straßenmeisterei richteten eine Umleitung ein. Die Verkehrspolizei Laupheim (07392/9630-320) ermittelt nun, wie es zu dem Unfall kam. Sie schätzt den Schaden am Laster auf 10.000 Euro, am Honda auf 20.000 Euro.

Hinweis:

Die genaue Ursache des Unfalls ist der Polizei noch nicht bekannt. Möglich ist, dass der 48-Jährige für einen Augenblick abgelenkt war und deshalb auf die linke Fahrspur kam. Die Polizei rät, sich mit voller Konzentration dem Straßenverkehr zu widmen. Damit alle sicher ankommen.

