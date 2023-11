Polizei Bielefeld

POL-BI: Unfallflucht - Fahrerin gibt falsche Personalien an

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Brackwede - Die Polizei bittet um Hinweise zu einem Unfall, der sich bereits am Donnerstag, 16.11.2023, an der Einmündung Am Preßwerk und Gütersloher Straße ereignete. Dort hinterließ eine beteiligte Autofahrerin falsche Personalien.

Eine 54-jährige Bielefelderin passierte mit ihrem Fahrrad gegen 07:40 Uhr, auf dem Radweg der Gütersloher Straße, den Einmündungsbereich der Straße Am Preßwerk. Sie fuhr stadteinwärts, während eine Autofahrerin mit ihrem Pkw nach links auf die Gütersloher Straße abbog. Sie fuhr auf der Straße Am Preßwerk und kam aus Richtung der Cheruskerstraße.

Bei dem Zusammenstoß mit dem Pkw stürzte die Radfahrerin und wurde leicht verletzt. Zunächst wurde der beteiligte Kleinwagen außerhalb des Sichtfelds der 54-Jährigen abgestellt. Wenig später erschien eine Frau, die angab, gefahren zu sein. Sie teilte persönliche Daten und ein Kennzeichen mit. Die Polizei wurde nicht zu dem Unfall gerufen.

Später stellte die 54-jährige Radfahrerin fest, dass sie mit den angegebenen Daten niemanden erreichen konnte und meldete sich bei der Polizeiwache Süd.

Die Angaben der Radfahrerin zu der beteiligten Autofahrerin:

Die Fahrerin war zwischen 25 und 30 Jahre alt und etwa 160 cm groß. Sie hatte lange blonde Haare und ein rundes Gesicht. Sie trug einen dicken Pullover und soll mit einem osteuropäischen Akzent gesprochen haben.

Die Farbe des beteiligten Kleinwagens soll auffällig blau oder türkis gewesen sein.

Die Polizei bittet um Hinweise:

Polizeipräsidium Bielefeld / Verkehrskommissariat 1 / 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell