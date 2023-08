Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Fahrerin unter Drogeneinfluss festgestellt

Bad Pyrmont (ots)

Am Sonntag (27.08.2023) kontrollierten Polizeibeamte gegen 15:15 Uhr in der Grießemer Straße in Bad Pyrmont eine 40-Jährige in ihrem Pkw. Bei der Verkehrskontrolle stellten die geschulten Polizisten bei der Frau aus Bad Pyrmont körperliche Auffälligkeiten fest. Diese deuteten auf einen möglichen Konsum von Betäubungsmitteln hin. Ein vor Ort durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv. Die Weiterfahrt in ihrem Pkw wurde der Frau daraufhin untersagt. Der Fahrzeugführerin wurde durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen, deren Ergebnis noch aussteht. Gegen die 40-Jährige wird wegen des Verdachts des Führens eines Kraftfahrzeugs unter der Wirkung berauschender Mittel ermittelt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell