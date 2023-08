Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Mehrere Einbrüche in PKW in Bodenwerder - Tatverdächtiger identifiziert

Bodenwerder (ots)

Am Samstag, den 26.08.2023, wurden gegen 04:00 Uhr mehrere PKW in einem Wohngebiet in Bodenwerder OT Kemnade aufgebrochen. Aufmerksame Zeugen bemerkten, dass sich eine Person an mehreren Fahrzeugen zu schaffen macht und alarmierten daraufhin die Polizei. Aufgrund der Beschreibung konnten die eingesetzten Beamten einen 27-Jährigen aus Bodenwerder im Nahbereich nach einer kurzen fußläufigen Flucht vorläufig festnehmen. In einem mitgeführten Rucksack konnte mutmaßliches Diebesgut aufgefunden und sichergestellt werden. Nach bisherigen Erkenntnissen besteht der Verdacht, dass der 27-Jährige drei PKW aufgebrochen und es an vier weiteren versucht hat.

Aufgrund der Alkoholisierung des Tatverdächtigen von über einem Promille wurde eine Blutprobenentnahme zur gerichtsverwertbaren Analyse der Blutalkoholkonzentration durch einen Arzt durchgeführt. Anschließend wurde der 27-Jährige aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Bodenwerder unter der Telefonnummer: 05533/974950 zu melden.

