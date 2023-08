Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Einbruch in Wohngebäude - Wer kann Hinweise geben?

Bad Pyrmont (ots)

Am Sonntag (27.08.2023) kam es zwischen 13:00 Uhr und 17:00 Uhr in der Bombergallee in Bad Pyrmont zu einem Einbruch in ein Wohngebäude. Nach bisherigen Erkenntnissen, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter, mittels Gewalt, über ein Fenster Zugang zu dem Objekt. Dort durchsuchte er die Wohnräume, sowie eine angrenzende Gartenlaube. Der Täter entwendete mehrere Gegenstände, darunter elektronische Geräte, sowie Bargeld. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 400,00EUR.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die zum Tatzeitraum relevante Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei Bad Pyrmont unter der Telefonnummer 05281/ 98990 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell