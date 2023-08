Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Hundehalter gesucht - Mädchen durch Biss verletzt

Holzminden (ots)

Am Freitag (25.08.2023) gegen 18:30 Uhr, wurde in der Sollingstraße in Holzminden ein Mädchen durch einen Hundebiss leicht verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen, befand sich die 16-jährige Holzmindenerin zusammen mit einer Freundin, auf dem Gehweg vor einem dortigen medizinischen Versorgungszentrum. Ein unbekannter Mann sei dann mit seinem Hund an den Mädchen vorbeigegangen. Dabei habe der Hund dem Mädchen unerwartet in die Wade gebissen. Trotz, dass der Mann von dem Opfer auf den Biss angesprochen wurde, habe er sich ohne eine Reaktion mit seinem Hund entfernt, ohne sich um das verletzte Mädchen zu kümmern.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

- Ca. 170 - 175 cm groß - Schlank - Ca. 60 Jahre alt - Graue, kürzere Haare (nach oben geföhnt) - Schwarzes T-Shirt und schwarze Hose - Schwarze Schuhe

Der Hund wird beschrieben als:

- Ca. 30-40 cm groß - Braun-graues Fell - Rote Hundeleine - Hört auf den Namen "Oliver"

Die Polizei ermittelt gegen den unbekannten Hundehalter wegen fahrlässiger Körperverletzung. Personen, die Angaben zur Identität des Hundehalters machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Holzminden unter 05531/9580 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell