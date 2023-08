Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Finger weg - Mein Rad ist codiert! Polizei warnt vor Fahrraddiebstählen - ADFC bietet am 08.09.2023 eine Codieraktion in Bad Pyrmont an

Bad Pyrmont (ots)

Das Fahrrad wird auch im Alltag immer beliebter und ermöglicht insbesondere im vollen Stadtverkehr ein schnelleres vorankommen. Damit das liebe und teure Fahrrad nicht von Langfingern entwendet wird, gibt die Polizei einige Tipps zum Schutz vor Fahrraddiebstählen:

- Nutzen Sie ein sicheres Fahrradschloss: Verwenden Sie ein zertifiziertes Schloss mit massivem Schließsystem aus hochwertigem Material. Je sicherer das Schloss, desto schwieriger wird es für Fahrraddiebe. Die VdS Schadenverhütung GmbH bietet auf ihrer Website www.vds-home.de sowie der ADFC auf seiner Homepage www.adfc.de viele Hinweise zu sicheren Fahrradschlössern an. Ein Rahmenschloss sichert Ihr Rad oft nur unzureichend. Gerade bei hochwertigen Elektrorädern lohnt es sich auch mehrere Schlösser zu verwenden.

- Schließen Sie ihr Rad an verankerten Fahrradständern oder vergleichbaren Objekten an. Sichern Sie dabei nicht nur das Vorder- oder Hinterrad, sondern auch den Rahmen. Auch in Fahrradabstellräumen oder -kellern sollten Sie ihr Rad anschließen. Gegebenenfalls können Sie dort auch mehrere Räder zusammen anschließen. Achten Sie darauf, dass die Zugangstür abgeschlossen ist.

- Entfernen Sie wertvolle Anbau- und Zubehörteile, wie Fahrradcomputer oder Akkus.

- Optional: Versehen Sie Ihr Rad mit einem versteckten GPS-Tracker. Im Falle eines Diebstahls können Sie so Ihr Fahrrad zurückverfolgen.

- Dokumentieren Sie alle wichtigen Informationen, z.B. die Fahrradrahmennummer oder den Fahrrad-Code (s.u.) inklusive eines Fotos Ihres Rades in einem Fahrradpass.

- Lassen Sie Ihr Rad bei ihrer örtlichen Polizeidienststelle kostenlos registrieren. Informationen hierzu finden Sie unter: www.pd-goe.polizei- nds.de/dienststellen/pi_hameln_pyrmont_holzmin den/themen/fahrradregistrierung-bei-der-polizei-115276.html

- Lassen Sie Ihr Fahrrad, Ihren Kinderanhänger, Ihren Fahrrad-Akku sowie sonstiges Fahrradzubehör z.B. vom ADFC codieren. Durch die Codierung erhält Ihr Rad einen individuellen Code, durch welchen Sie als rechtmäßige/r Eigentümer/in direkt identifizierbar sind.

Der ADFC Kreisverband Hameln-Pyrmont bietet am Freitag, den 08.09.2023, von 15:00 Uhr bis 17:30 Uhr eine Codieraktion auf dem Marktplatz in Bad Pyrmont an. Es wird um Voranmeldung gebeten. Alle Informationen zur Aktion sowie zu den Kosten der Codierung und zur Anmeldung finden Sie auf der Startseite des ADFC Kreisverbands Hameln-Pyrmont unter Termine: www.hameln-pyrmont.adfc.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell