Polizei Bielefeld

POL-BI: 100 kg schwere Baumaschine gestohlen

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Sennestadt - Unbekannte brachen in dem Zeitraum zwischen dem vergangenen Freitag und Montag, 20.11.2023, in ein umzäuntes Firmengelände an der Krackser Straße ein und entwendeten einen Baustampfer.

Am Freitag, 17.11.2023, hatten Mitarbeiter das Arbeitsgerät zuletzt gegen 13:00 Uhr auf dem Grundstück in Nähe der Verler Straße gesehen. Der Stampfer stand auf der Ladefläche eines Transporters und war mit einer Kette und einem Schloss gesichert. Bemerkt wurde der Diebstahl am Montag gegen 07:30 Uhr. Aufgrund des Gewichts des Arbeitsgeräts geht die Polizei von mindestens zwei Tätern aus, die zum Abtransport ein Fahrzeug benutzt haben dürften.

Die Polizei fragt, wer kann Angaben zu dem Diebstahl machen:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 33 / 0521/545-0

