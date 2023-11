Polizei Bielefeld

POL-BI: Neue Informationen zu: Jugendliche geraten im Bus aneinander

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld / Brackwede - Die Polizei bittet mögliche Zeugen um Mithilfe bei der Aufklärung einer körperlichen Auseinandersetzung, die am Sonntag, 12.11.2023, in einem Bus der Linie 135 stattgefunden haben soll.

Nach den bisherigen Informationen stiegen ein 15- und ein 17-jähriger Bielefelder gemeinsam mit einem anderen 15-jährigen Bielefelder gegen 21:05 am Brackweder Bahnhof in einen Linienbus in Richtung Senne. Als der Bus der Linie 135 an der Haltestelle "Senne-Center" stoppte, stieg das genannte Duo aus.

Später beschuldigten sich der 15-Jährige und die anderen beiden gegenseitig, eine Auseinandersetzung begonnen und sich leicht verletzt zu haben. Aus diesem Grund sucht die Polizei Zeugen, die Angaben zu den drei Personen und der Busfahrt machen können.

Aufgrund der laufenden Ermittlungen bittet die Polizei darum, ausschließlich die Informationen aus dieser Pressemeldung zu verwenden.

Zeugen, die die Auseinandersetzung gesehen haben, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 14 unter der 0521/545-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell