Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich- Einbruch/ Unbekannter Täter steigt durch geöffnete Balkontür ein und entwendet eine Schmuckkassette

Emmerich am Rhein (ots)

Am Mittwoch (22. November 2023) gegen 08.45 Uhr verschaffte sich ein unbekannter Täter Zutritt in eine Erdgeschosswohnung am Großen Wall. Die Wohnungseigentümerin, eine 77-jährige Emmercherin, hatte die Balkontür zu ihrem Schlafzimmer geöffnet um zu lüften, anschließend sei sie in die Küche gegangen. Als die 77-Jährige kurze Zeit später wieder in das Schlafzimmer ging, stand ihr ein unbekannter Mann gegenüber, der ihre Schmuckkassette und ihre Kosmetiktasche in der Hand hatte. Der Unbekannte flüchtete sofort über den hüfthohen Balkon in Richtung Wallstraße. Im weiteren Verlauf stieg er auf ein schrottreifes Damenrad und wurde im Bereich Hinter der alten Kirche aus den Augen verloren. Der Täter soll circa 20 Jahre alt sein und zur Tatzeit einen schwarzen Anorak und eine schwarze Cap getragen haben. Auf dem Rücken trug er einen schwarzen Rucksack mit seitlicher, senkrecht verlaufender, Aufschrift "Adidas". Zeugenhinweise nimmt die Kripo Emmerich unter Telefon 02822 7830 entgegen. (as)

