Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Zwei Diebstähle in Geldern

Täter entwendeten Gartengeräte

Geldern-Walbeck (ots)

Am Dienstag (21. November 2023) kam es zwischen 10:15 Uhr 10:20 Uhr an der Straelener Straße in Geldern zu einem Diebstahl. Drei unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu einer Werkstatt und entwendeten u.a. ein Schweißgerät, eine Kettensäger sowie ein Schweißgerät. Durch eine Videokamera wurden die Täter bei Ihrer Tat gefilmt, wodurch zwei der Täter wie folgt beschrieben werden können:

Täter 1:

- männlich - ca. 50 bis 60 Jahre alt - blaue Jacke - blaue Jeans - weiße Schuhe - graue Handschuhe - grau meliertes Haar

Täter 2:

- männlich - ca. 50 bis 60 Jahre alt - schwarze Weste - schwarzer Pullover mit weißen Streifen - schwarze Jogginghose mit weißen Streifen - schwarze Schuhe mit weißen Applikationen (vermutlich Vans) - schwarze Handschuhe - Brille - grau meliertes Haar

Die Täter entfernten sich mit einem grauen Ford Focus, welcher möglicherweise ein niederländisches Kennzeichen trug. Der Pkw zog zudem einen offenen Anhänger, bei welchem, nach aktuellem Stand, kein Kennzeichen bekannt ist.

Zu einem weiteren Einbruch kam es am Mittwoch (22. November 2023) in der Zeit von 10:00 Uhr und 11:00 Uhr. Dabei drangen ein oder mehrere unbekannte Täter in ein Gewächshaus am Ringweg in Geldern ein. Aus diesem entwendeten Sie u.a. eine Motorsäge, eine Heckenschere sowie einen Freischneider und entfernten sich dann von der Örtlichkeit.

Ob die beiden zuvor beschrieben Diebstähle in Verbindung zueinanderstehen, ist Bestandteil der Ermittlung der Kripo Geldern, welche Hinweise unter 02831 1250 entgegennimmt. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell