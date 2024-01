Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Gaggenau (ots)

Die Beamten des Polizeireviers Gaggenau sind nach einer Unfallflucht am Donnerstagmorgen (11.01.2024) an einer Bahnschranke in der Murgtalstraße in Bad Rotenfels auf der Suche nach Zeugen. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer musste gegen 08:15 Uhr verkehrsbedingt an der Bahnschranke warten. Als die Bahnschranke wieder öffnete, fuhr der Unbekannte offenbar versehentlich rückwärts und soll hierbei mit dem VW eines dahiinter befindlichen 73-Jährigen kollidiert sein. Anschließend habe sich der Unfallverursacher vom Unfallort entfernt und hierbei einen Sachschaden von circa 1.000 Euro verursacht. Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet und sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer: 07225 9887-0 bei den Ermittlern des Polizeireviers Gaggenau zu melden. /an

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell