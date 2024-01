Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Fahrzeugdiebstahl, Zeugenaufruf

Kehl (ots)

Am Samstag, in der Zeit zwischen 16:50 Uhr und 19:30 Uhr, wurde von bislang Unbekannten auf einem Parkplatz des Ortenau Klinikums in der Straße "Am Erlenwörth" ein grauer Hyundai Tucson IX35 im Wert von circa 38.000 Euro entwendet. Zeugen, welche etwas Auffälliges beobachtet haben oder Hinweise zum Standort des Wagen geben können, werden um Kontaktaufnahme bei den Beamten der Kriminalpolizei Offenburg unter der Rufnummer 0781 21 2820 gebeten.

