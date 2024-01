Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Schutterwald - Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte

Schutterwald (ots)

Am Sonntagabend soll es bei einer Fasnachtsveranstaltung in der Hauptstraße zu tätlichen Angriffen gegenüber zehn Polizeibeamten gekommen sein. Gegen 20:35 Uhr wurde durch eine Zeugin eine Streitigkeit zwischen zwei Männern auf der Veranstaltung gemeldet. Als mehrere Streifenbesatzungen des Polizeireviers Offenburg eintrafen, sollen die beiden Streitenden immer wieder aufeinander losgegangen sein. Im Zuge der anschließenden Trennung der Parteien, soll ein 28-Jähriger einer vor Ort eingesetzten Polizeibeamtin ins Gesicht geschlagen haben. In der Folge wurde dieser durch zwei weitere Polizeibeamte zu Boden gebracht. Im selben Moment wurde jedoch der 26-jährige Beteiligte der Streitigkeit auf die Situation aufmerksam und griff einen Polizisten, welcher den 28-Jährigen zu Boden brachte, von hinten an. Somit konnte der 28-Jährige nicht geschlossen werden, was ihm die Möglichkeit ergab, die eingesetzten Kräfte weiter zu attackieren. Nachdem beide Tatverdächtige nach kurzer Zeit durch weitere Kräfte der Polizei vorläufig festgenommen waren, wurden diese zum Polizeirevier Offenburg gebracht. Auf dem Weg zum Polizeirevier kam es auch dort immer wieder zu weiteren Bedrohungen und Beleidigungen gegenüber den Beamten. Der 26-Jährige beschädigte zudem den Streifenwagen. In der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers wurden die eingesetzten Polizeibeamten weiterhin attackiert und beleidigt. Die beiden Männer sehen nun einer ganzen Palette an Anzeigen entgegen. /an

