POL-LM: Einbrecher machen Beute auf Campingplatz +++ Gruppe blendet Autofahrer und gefährdet den Straßenverkehr +++ Jugendlicher ohne Fahrerlaubnis stürzt mit Motorroller

1. Einbrecher machen Beute auf Campingplatz, Weinbach, Gräveneck, In der Au, Samstag, 21.10.2023, 17:20 Uhr bis Sonntag, 22.10.2023, 14:00 Uhr

(jn)Bislang unbekannte Täter waren in der Nacht zum Sonntag auf der Campinganlage im Weinbacher Ortsteil Gräveneck unterwegs und haben einen vierstelligen Gesamtschaden verursacht. Erkenntnissen vom Tatort in der Straße "In der Au" zufolge, hebelten die Einbrecher zunächst das Fenster der Rezeption auf. Hiernach durchwühlten sie das Büro auf der Suche nach Diebesgut, wobei ihnen Bargeld und technische Geräte in die Hände fielen. Zudem machten sich die Gauner vergeblich an einem angrenzenden Kiosk zu schaffen und hinterließen auch dort einen Sachschaden. Der gesamte Sachschaden dürfte sich auf etwa 1.000 Euro belaufen. Der Wert der Beute beträgt knapp 2.000 Euro.

Das Einbruchskommissariat der Kriminalpolizei in Limburg ermittelt und erbittet sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06471 / 9386 - 0.

2. Gruppe blendet Autofahrer und gefährdet den Straßenverkehr, Limburg an der Lahn, Ahlbach, Dehrner Straße, Sonntag, 22.10.2023, 22:30 Uhr

(fh)Am späten Sonntagabend haben mehrere Jugendliche in Limburg-Ahlbach vorbeifahrende Fahrzeuge mit einem Laserpointer geblendet. Den Angaben eines 60 Jahre alten Autofahrers zufolge, habe er am Ortseingang von Ahlbach, in Höhe des Sportplatzes, eine Gruppe von 10 bis 15 Jugendlichen passiert. Diese hätten auf einer Verkehrsinsel gestanden und sowohl ihn, als auch andere Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer mit einem Laserpointer geblendet. Im Rahmen der Fahndung konnte die besagte Gruppe nicht mehr angetroffen werden. Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass ein solches Verhalten strafbar ist und schlimme Folgen haben kann. Durch die Polizei in Limburg wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber sowie weitere Geschädigte wenden sich bitte unter der Telefonnummer (06431) 9140-0.

3. Jugendlicher ohne Fahrerlaubnis stürzt mit Motorroller, Limburg an der Lahn, Offheim, Taunusstraße, Sonntag, 22.10.2023, 18:15 Uhr

(fh)Am Sonntagabend kam ein junger Rollerfahrer bei einem unbedachten Fahrmanöver zu Fall und verletzte sich. Weder bestand bei dem Roller ein Versicherungsschutz, noch war der Junge im Besitz einer Fahrerlaubnis. Gegen 18:15 Uhr wurde die Polizei zu einem Unfall in die Taunusstraße gerufen, da dort ein junger Motorrollerfahrer gestürzt sei. Vor Ort konnten die Beamten den verletzten 16-jährigen Limburger antreffen. Ersten Ermittlungen zufolge war beim Versuch eines "Wheelie" auf der Taunusstraße zu Fall gekommen. Der Jugendliche musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass sein Motorroller nicht versichert und der Verletzte nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Dies hatte ein entsprechendes Ermittlungsverfahren zur Folge.

