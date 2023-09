Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Schwerer Verkehrsunfall

Hirschhorn (ots)

Am Sonntag, dem 17. September kam es gegen 11:50 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall in Hirschhorn. Der 26-jährige Fahrer eines BMW 850i geriet auf der L3410 aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Kurve in den Gegenverkehr und prallte frontal mit einem entgegenkommenden Toyota Auris zusammen. Dabei wurde die 64 jährige Fahrerin des Toyota schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in die Klinik nach Heidelberg geflogen. Der Fahrer des BMW zog sich leichte Verletzungen im Brustbereich zu. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 100.000 Euro geschätzt. Die L3410 musste für ca. 2 Stunden voll gesperrt werden.

