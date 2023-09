Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Rüsselsheim am Main: Verkehrsunfall mit vier leicht verletzten Personen

Rüsselsheim am Main (ots)

Am Samstagabend, den 16.09., gegen 21:00 Uhr befuhr ein 19-jähriger Bischofsheimer die Walter-Flex-Straße mit seinem grauen BMW und vier Mitfahrern in Richtung Tannenstraße in Rüsselsheim am Main.

Beim rechts Abbiegen in die Tannenstraße verlor der Bischofsheimer mutmaßlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß mit einem Baum zusammen. An dem BMW entstand Totalschaden in Höhe von schätzungsweise 40.000 Euro. Der Fahrer sowie drei Mitfahrer wurden leicht verletzt, einer der Mitfahrer musste zur weiteren Behandlung durch den verständigten Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus verbracht werden. Die restlichen verletzten Personen konnten nach ambulanter Behandlung vor Ort entlassen werden.

Neben zwei Streifenwagenbesatzungen der Polizeistation Rüsselsheim waren die Feuerwehr Rüsselsheim sowie zwei Rettungswagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug vor Ort.

Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder Angaben zur Fahrweise des grauen BMW machen können, werden gebeten sich bei der Polizeistation in Rüsselsheim unter der Telefonnummer 06142 696-0 zu melden.

Berichterstatterin: Paul, PK'in

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell