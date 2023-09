Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Zusammenstoß zwischen PKW und Radfahrer auf der B47 am Habermannskreuz

Erbach/Odw (ots)

Am 16.09.2023 gegen 16:19 Uhr kam es auf der B47 im Bereich des Habermannskreuzes zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Radfahrer. Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr ein 53-jähriger Radfahrer aus Erbach die B47 von Eulbach kommend in Fahrtrichtung Michelstadt. Eine 73-jährige PKW-Fahrerin aus Erbach befuhr die B47 von Michelstadt kommend in FR Eulbach, als sie beim Abbiegen auf den Parkplatz des Habermannskreuzes den entgegenkommenden Radfahrer übersah. Zwischen den Beteiligten kam es zum Zusammenstoß. Der Radfahrer wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt und nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort durch den Rettungshubschrauber in eine Klinik verbracht. Die B47 war im Bereich der Unfallörtlichkeit für die Zeit der Unfallaufnahme für circa eine Stunde voll gesperrt.

