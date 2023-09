POL-DADI: Darmstadt: Unfallverursacher nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Lorsch (ots) - Am 14.09., gegen 20:05 Uhr, kam es an der Örtlichkeit "An der Wattenheimer Brücke" zu einer Verkehrsunfallflucht. Beschädigt wurde ein schwarzer VW Golf, welcher dort ordnungsgemäß am Fahrbahnrand parkte. Der Sachschaden beträgt ca. 1000 Euro. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich ...

