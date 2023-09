Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim: Wohnungsbrand in 3-Familienhaus mit zwei Leichtverletzten, Haus nicht mehr bewohnbar

Lampertheim (ots)

Am Samstag (16.09.) um 15:40 Uhr alarmierte ein Radfahrer die Rettungsleitstelle über einen Wohnungsbrand im 2. Stock des dreistöckigen Wohnhauses. Er hatte im Vorbeifahren die Rauchentwicklung bemerkt und die Schreie der Bewohnerin gehört. Durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten vier Personen aus der Wohnung im 3. Stock geborgen werden. Ausgebrochen ist das Feuer nach Feststellung der Feuerwehr aus bislang noch unbekannter Ursache in der Küche. Die 45-jährige Bewohnerin der betroffenen Wohnung und eine weitere 84-jährige Frau aus dem Haus mussten wegen Verdacht auf eine leichte Rauchgasvergiftung in Krankenhäuser gebracht werden. Das Haus ist nun vorerst nicht bewohnbar. Die Höhe des Sachschadens kann momentan noch nicht genauer beziffert werden. Diesbezügliche Anfragen bitte an die Feuerwehr richten. Die Ermittlungen zur Brandentstehung erfolgen am Montag durch das K 10 aus Heppenheim. Im Einsatz waren 65 Feuerwehrleute, vier Rettungswagen, zwei Notärzte und das THW zur technischen Hilfeleistung. gefertigt: Steffen Pietschmann, Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell