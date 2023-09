Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Griesheim (ots)

Am Samstag, 16.09.2023, gegen 11:00 Uhr kam es in Griesheim auf dem Nordring in Höhe der Firma "HEINZ HOBEL" zu einem Verkehrsunfall. Der bisher unbekannte Unfallverursacher, überholte mit einem schwarzen PKW der Marke Mercedes-Benz in einer Kurve einen anderen PKW. Auf Grund des Überholmanövers musste ein entgegenkommender PKW ausweichen und kollidierte mit einem, neben der Fahrbahn ordnungsgemäß, parkenden LKW. Es entstand ein Sachschaden von ca. 30.000 Euro. Die Polizei Griesheim sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Unfallverursacher geben können.

