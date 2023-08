Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugenaufruf: Quadfahrer nach Verfolgungsfahrt gesucht - Wer kann Hinweise geben?

Nordhausen (ots)

Am 11. Juli fiel der Polizei im Rahmen einer Streifenfahrt gegen 22.40 Uhr ein Quad ohne Kennzeichen auf. Beim Versuch das Fahrzeug einer Verkehrskontrolle zu unterziehen, flüchtete der bisher Unbekannte. Er befuhr die Parkallee in Richtung Niedersachswerfen mit überhöhter Geschwindigkeit. Im weiteren Straßenverlauf verloren die Beamten das Quad aus den Augen. Gegen 23.15 Uhr konnte das Fahrzeug im Innenhof eines Hotels in der Parkallee festgestellt werden. Wer erkennt dieses Quad? Kann jemand Hinweise zum Fahrer oder Besitzer geben? Informationen nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen. Aktenzeichen: 0179562

