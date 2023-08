Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Görsbach (ots)

Ein Pkw-Fahrer befuhr die Landstraße 3080 in Richtung Berga in Sachsen-Anhalt in Richtung Nordhausen. Aus derzeit noch ungeklärter Ursache kam dieser auf die Gegenspur und stieß seitlich mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen. Die Fahrzeuge gerieten ins Schleudern und kamen auf der Fahrbahn zum Stehen. Beide Fahrer wurden leicht verletzt. Die Pkws wurden durch einen Abschleppdienst geborgen.

