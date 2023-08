LPI-NDH: Mehrere Sätze Kompletträder gestohlen

Geismar (ots) - An der Landstraße 1007, in Richtung der hessischen Landesgrenze, wurde gestern Mittag ein Flächenbrand gemeldet. Aufgrund starker Rauchentwicklung musste die Straße halbseitig gesperrt werden. In Flammen standen etwa vier Hektar Ackerfläche, wovon zwei Hektar Frucht verbrannten. Die Feuerwehr löschte den Brand vollständig ab. Die Ursache des Feuers ist bisher noch unklar. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen ...

