Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kellerbrand

Heuthen (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen kam es in der Steingasse zu einem Kellerbrand. Nach ersten Ermittlungen entstand das Feuer im Bereich von Werkstatt- und Büroräumen. Die Bewohner des Hauses mussten evakuiert werden. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

