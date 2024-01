Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Radfahrer prallt nach Verkehrsunfall gegen geparkten PKW

Lohmar (ots)

Am Montag (08. Januar) ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Hauptstraße in Lohmar, bei dem ein 47-jähriger Radfahrer verletzt wurde. Gegen 14:45 Uhr befuhr der Lohmarer mit seinem Fahrrad den Fahrradschutzstreifen entlang der Hauptstraße in Richtung Donrather Dreieck. Gleichzeitig befuhr ein 69-jähriger Hennefer mit seinem Opel ebenfalls die Hauptstraße in gleicher Fahrtrichtung. Als der 69-Jährige nach rechts in eine am Fahrbahnrand befindliche Parklücke einfahren wollte, kam es zum Kontakt mit dem Radfahrer. Durch die Kollision verlor der 47-Jährige die Kontrolle über sein Fahrrad und prallte gegen einen geparkten PKW. Der Lohmarer wurde leicht verletzt. Nach eigenen Angaben benötigte er keinen Rettungswagen. Er wollte selbstständig einen Arzt aufsuchen. Während der Opel augenscheinlich unbeschädigt war, wurde der geparkte PKW (Opel) und das Fahrrad beschädigt. Die Sachschadenshöhe wird auf einen vierstelligen Betrag geschätzt. Während der Unfallaufnahme gab der Hennefer gegenüber den eingesetzten Polizisten an, von dem Lohmarer beleidigt worden zu sein. Die Beamten fertigten gegen den 47-Jährigen eine Anzeige wegen des Verdachts der Beleidigung und gegen den 69-Jährigen eine Anzeige wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung. (Re)

