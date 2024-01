Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Bohrmaschine und zwei Pedelecs gestohlen

Siegburg (ots)

Im Siegburger Ortsteil Kaldauen wurden in der Nacht auf Montag (08. Januar) eine Bohrmaschine und zwei Pedelecs aus einer Garage gestohlen. Laut Angaben der Eigentümerin befanden sich die Räder und das Werkzeug am Sonntag (07. Januar) um 23 Uhr noch in der Garage eines Einfamilienhauses in der Ölbergstraße. Gegen 6 Uhr am Montagmorgen stellte die Frau dann fest, dass die Bohrmaschine des Herstellers Makita und die Pedelecs fehlten. Eine Nachschau ergab, dass der oder die unbekannten Täter vermutlich von einem hinter dem Haus gelegenen Fußweg zunächst auf ein Nachbargrundstück gelangten. Von dort drangen sie in den Garten der Geschädigten und schließlich in die dort befindliche Garage ein. Von hier entkamen der oder die Täter mit ihrer Beute wahrscheinlich auf dem gleichen Weg, auf dem sie gekommen waren. Bei den Pedelecs handelt es sich um ein grünes Rad des Herstellers Cube sowie ein blaues Rad des Herstellers Fischer. Der Gesamtschaden wird auf knapp 5.000 Euro geschätzt. Hinweise zu den Tätern oder zum Verbleib der gestohlenen Gegenstände erbittet die Polizei unter 02241 541-3121. (Uhl)

