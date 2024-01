Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Sachbeschädigung an Schule/Fensterscheiben zerstört

Eitorf (ots)

In der Zeit von Freitag (05. Januar), 17:00 Uhr, und Samstag (06. Januar), 14:15 Uhr, kam es in Eitorf zu einer Sachbeschädigung an einer Schule. Der Hausmeister des Gebäudes an der Straße "Im Eichelkamp" entdeckte zwei zerstörte Fensterscheiben. Unbekannte hatten offenbar Steine mit einem Durchmesser von etwa 20 Zentimetern geworfen und das Glas dadurch zerstört. Die Steine lagen im Innern eines Klassenraums. Offenbar wurde nicht in das Schulgebäude eingedrungen. Der oder die Täter konnten unerkannt entkommen. Wer Hinweise zu der Sachbeschädigung oder den Tätern geben kann ist aufgefordert, sich bei der Polizei unter 02241 541-3421 zu melden. (Uhl)

