POL-SU: Erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen in Ruppichteroth am 08.01.2024 möglich

Hennef (ots) - Am Donnerstagmittag (04. Januar) ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Lichstraße in Hennef, bei dem sich ein Auto überschlagen hat. Gegen 13:00 Uhr befuhr eine 55-jährige Frau aus Königswinter mit ihrem Toyota die Lichstraße aus Uckerath kommend in Richtung Dahlhausen. Auf der Rücksitzbank befand sich in einem Kindersitz gesichert ihre 4-jährige Enkelin. Aus bislang unbekannten Gründen kam die ...

