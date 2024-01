Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Auto kommt von der Fahrbahn ab und überschlägt sich

Hennef (ots)

Am Donnerstagmittag (04. Januar) ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Lichstraße in Hennef, bei dem sich ein Auto überschlagen hat. Gegen 13:00 Uhr befuhr eine 55-jährige Frau aus Königswinter mit ihrem Toyota die Lichstraße aus Uckerath kommend in Richtung Dahlhausen. Auf der Rücksitzbank befand sich in einem Kindersitz gesichert ihre 4-jährige Enkelin. Aus bislang unbekannten Gründen kam die 55-Jährige nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet ins Schleudern. Dadurch überschlug sich der PKW auf der angrenzenden Grünfläche und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Ein Zeuge, der auf den Unfall aufmerksam geworden war, half der 55-Jährigen und ihrer Enkelin aus dem Fahrzeug. Beide gaben an, unverletzt zu sein. Jedoch kam die Fahrzeugführerin vorsorglich in ein umliegendes Krankenhaus. Der Vater der 4-Jährigen erschien an der Unfallstelle und fuhr mit ihr ebenfalls vorsorglich in eine Kinderklinik. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag geschätzt. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell