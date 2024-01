Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Seniorin in eigener Wohnung bestohlen

Siegburg (ots)

Am Donnerstagnachmittag (04. Januar) wurde eine 73-jährige Siegburgerin von einem unbekannten Mann bestohlen. Gegen 15:15 Uhr klingelte es an der Wohnungstür in der Carlstraße. Der Tatverdächtige gab sich als Mitarbeiter der Pflegekasse aus. Unter dem Vorwand, die Geschädigte könne eine höhere Pflegestufe erhalten, ließ sie ihn herein. Sie gingen gemeinsam ins Wohnzimmer, wo sie ein Gespräch anfingen. Plötzlich fragte der Unbekannte nach Einmalhandschuhen. Nachdem die Seniorin ihm welche gegeben und er sie angezogen hatte, erzählte er ihr, dass er ihren Notrufknopf in der gesamten Wohnung testen müsse. Nach einer kurzen Zeit kam er zurück ins Wohnzimmer, um die 73-Jährige darüber zu informieren, dass er noch etwas aus seinem Auto holen müsse. Da der Tatverdächtige nicht wiederkam, ging die Siegburgerin durch ihre Wohnung und stellte fest, dass die Schubladen in ihrem Schlafzimmer durchwühlt und 50 Euro Bargeld entwendet worden waren.

Der Unbekannte kann folgendermaßen beschrieben werden:

Er ist etwa 30 Jahre alt, circa 180 cm groß und hat schwarze Haare. Bekleidet war er mit einem weißen Pullover, einer schwarzen Jacke und einer schwarzen Jeans.

Wer Angaben zu dem Mann machen kann, setzt sich bitte mit der Polizei unter 02241 541-3121 in Verbindung.

Hinweise der Polizei:

Für Trickdiebinnen und Trickdiebe, die in Wohnungen aktiv werden, gibt es nur ein einziges ernsthaftes Hindernis, das sie überwinden müssen, um zum Erfolg zu kommen: die gesperrte oder geschlossene Wohnungstür. Tricktäter sind erfinderisch und schauspielerisch begabt. So denken sie sich immer neue Szenarien aus. Die meisten bekannten Täter-Arbeitsweisen lassen sich auf ein Grundmuster zurückführen: Das Vortäuschen einer offiziellen Funktion, die den Täter vermeintlich zum Betreten der Wohnung berechtigt. Die Polizei rät: Lassen Sie sich den Namen und den Grund für das Erscheinen nennen und rufen Sie selbst bei der jeweiligen Firma an und lassen sich die Angaben bestätigen. Bleiben Sie stets misstrauisch und rufen Sie im Zweifelsfall die Polizei über den Polizeiruf 110. Erstatten Sie auf jeden Fall Anzeige, wenn sie Opfer von Dieben oder Betrügern geworden sind. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell