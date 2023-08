Polizeidirektion Hannover

POL-H: Verdacht des schweren Raubes in der hannoverschen Nordstadt - Zeugen und Geschädigter gesucht

Hannover (ots)

Am Mittwoch, 02.08.2023, kam es zwischen 01:30 Uhr und 02:00 Uhr zu einem Raub mit einer verletzten Person im Stadtteil Nordstadt. Die näheren Hintergründe der Tat sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Wer kann Hinweise zum Tatverdächtigen und zur verletzten Person geben?

Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariats Nordstadt schlug am 02.08.2023, zwischen 01:30 Uhr und 02:00 Uhr, laut Zeugenaussage eine unbekannte Person in der Straße "An der Christuskirche" vermutlich mit einem Schlagstock auf eine weitere männliche Person ein. Der unbekannte Täter erbeutete bei dem Überfall die Umhängetasche des Opfers. Nach der Tat flüchtete der Tatverdächtige sich zunächst in ein Taxi, die weitere Fluchtroute ist bislang unbekannt.

Der Täter ist etwa 1,70 Meter groß, zwischen 18 und 25 Jahre alt. Er hat kurze schwarze Haare und einen Oberlippen- und Kinnbart. Zum Tatzeitpunkt war er mit einer weiten braun-schwarzen Jacke mit Aufschrift und einer weiten dunklen Jeans mit großflächigen Applikationen bekleidet.

Der Geschädigte ist circa 18 bis 19 Jahre alt. Er ist schlank und etwa 1,72 Meter groß und trug zum Tatzeitpunkt einen hellen Pullover sowie eine helle Jeans. Auch er hat dunkle Haare mit einem Mittelscheitel.

Bisher hat sich die durch den Raub mutmaßlich verletzte Person weder bei der Polizei noch in einem Krankenhaus gemeldet.

Das Polizeikommissariat Nordstadt ermittelt wegen des Verdachts des schweren Raubes. Weitere Zeugen und auch die möglicherweise verletzte Person, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0511 109-3115 zu melden. /hgt, aw

