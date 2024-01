Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Bäckerei

Siegburg (ots)

Im Zeitraum von Dienstag (02. Januar), 20:00 Uhr, bis Mittwoch (03. Januar), 06:00 Uhr, wurde in eine Bäckerei an der Luisenstraße in Siegburg eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde die Eingangstür der Bäckerei aufgehebelt und die Verkaufsräume nach Wertgegenständen durchsucht. Angaben zu möglichem Diebesgut konnten bei Anzeigenerstattung nach keine gemacht werden. Wer etwas Verdächtiges im Zusammenhang mit dem Einbruch wahrgenommen hat, setzt sich bitte mit der Polizei unter 02241 541-3121 in Verbindung. (Re)

