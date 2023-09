Feuerwehr Haan

FW-HAAN: Brand in einer Garage

Haan (ots)

Am frühen Freitagmorgen um 2:45 wurde die hauptamtliche Wache zu einem Einsatz mit dem Alarmstichwort Kleinfeuer in die Martin-Luther-Straße gerufen. Gemeldet war Brandgeruch, welcher dort auch bei Eintreffen wahrnehmbar war. Die Ursache und Ort, woher dieser stammt, wurde dann zeitaufwändig in Zusammenarbeit mit der ebenfalls alarmierten Polizei gesucht. Schlussendlich konnte eine Garage in der Beethovenstraße ausfindig gemacht werden, aus deren Tor Qualm quoll.

Nach Feststellung wurden die Bewohner aus Ihrem Haus geklingelt und eine Erhöhung des Alarmstichwortes auf Keller-Zimmer-Wohnung veranlasst. Dies hat zur Folge, dass auch die freiwilligen Kräfte und der Einsatzführungsdienst mit alarmiert werden.

Die Garage konnte schnell geöffnet und ein Brand darin lokalisiert werden. Erschwerend für eine Brandbekämpfung war die Tatsache, dass sich in dieser Garage ein sogenannter Parklift befindet, der durch die verbaute Plattform den eigentlichen Brandherd im tiefergelegten Boden der Garage verdeckt hat. Aus diesem Grund wurde ein Schaumangriff vorgenommen und die Garagensenke vollflächig mit Löschschaum abgedeckt, so dass im Anschluss der Brandherd schnell gelöscht war.

Die Feuerwehr Haan war mit 22 Personen sowie 7 Fahrzeugen vor Ort. Zur Brandursache verweisen wir auf die Polizei.

