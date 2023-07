Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Holzskulptur angefahren und geflüchtet

Barth (LK VR) (ots)

Am Mittwoch, den 05.07.2023 gegen 21:10 Uhr kam es am Hafen in Barth zu einer Verkehrsunfallflucht. Der aus der Region stammende deutsche Fahrzeugführer übersah während des Rückwärtsfahrens am Hafen in Barth die Holzskulptur "Wal im Kampf mit Riesenkalmar". Er beschädigte die Skulptur mit seinem Pkw Toyota und verließ anschließend unerlaubt den Unfallort. Kurze Zeit später wurde er durch Polizeikräfte in der Ortslage Barth festgestellt und einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der 24-jährige Unfallverursacher und seine 21-jährige Beifahrerin blieben unverletzt. Die Veranstaltung am Hafen "Sounds im Sonnenuntergang" wurde dabei nicht gestört. Der Sachschaden beträgt ca. 700,00 Euro. Die Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen.

Verena Splettstößer

