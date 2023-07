Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der L 21

PR Ribnitz-Damgarten (ots)

Am 02.07.2023 gegen 13:40 Uhr kam es auf der L 21 zwischen Niehagen und Althagen zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Beteiligt war ein mit zwei Personen besetzter PKW Mercedes-Benz aus dem Landkreis Prignitz.Der 73-jährige Fahrer befuhr die L 21 aus Richtung Ahrenshoop kommend in Richtung Wustrow. In einer Linkskurve kam der PKW, aus bisher unbekannter Ursache, nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der 73-Jährige wurde leicht verletzt. Seine 66-jährige Beifahrerin war zunächst im PKW eingeklemmt und wurde schwer verletzt. Beide Verletzten wurden zur weiteren medizinischen Behandlung in die Uniklinik Rostock verbracht.Zur Unfallaufnahme und Beräumung der Unfallstelle wurde die L 21 zeitweise voll gesperrt. Der PKW Mercedes war nicht mehr fahrbereit und wurde durch eine Abschleppfirma von der Unfallstelle geborgen. Der Sachschaden beträgt ca. 12.000,- EUR.Die Unfallbeteiligten sind deutsche Staatsbürger.

