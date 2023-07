Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf zum versuchten Totschlag: 26-Jähriger durch Messerstiche lebensgefährlich verletzt

Hannover (ots)

Bei einer Auseinandersetzung in der Fliegerstraße im hannoverschen Stadtteil Vahrenheide ist in der Nacht zum Samstag, 01.07.2023, ein 26 Jahre alter Mann durch Messerstiche lebensbedrohlich verletzt worden. Der mutmaßliche Täter konnte im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung festgenommen werden. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise zu der Tat.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei Hannover kam es am Samstag, 01.07.2023, gegen 01:30 Uhr im Bereich der Fliegerstraße auf einem Parkplatz zu einer Auseinandersetzung zwischen drei Personen. Dabei handelt es sich um zwei Männer und eine Frau. Bei dem Angriff wurde der 26-jährige Hannoveraner durch mehrere Messerstiche lebensbedrohlich verletzt. Die 34-jährige Frau wurde nicht verletzt.

Beim Eintreffen der Polizei flüchtete der mutmaßliche 47-jährige Täter zu Fuß vom Tatort. Er wurde später im Nahbereich von der Polizei angetroffen und vorläufig festgenommen. Der Kriminaldauerdienst Hannover war im Einsatz, sperrte den Tatort weiträumig ab und führte eine intensive Spurensicherung durch.

Der lebensgefährlich verletzte Mann wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Derzeit schwebt er in Lebensgefahr.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen versuchten Totschlags aufgenommen. Derzeit wird geklärt, in welchem Verhältnis die drei Tatbeteiligten zueinander stehen. Zum Tatmotiv und zum Ablauf der Auseinandersetzung liegen der Polizei ebenfalls derzeit noch keine gesicherten Erkenntnisse vor. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Hannover wurde der 47-Jährige in den Polizeigewahrsam gebracht. Der 47-Jährige soll am Sonntag, 02.07.2023, einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die Hinweise zu der Auseinandersetzung und/oder verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Polizei Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden. /co, nash

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell