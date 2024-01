Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Zivilfahnder stellen PKW sicher

Niederkassel (ots)

Am Dienstag (02. Januar) gegen 17:00 Uhr befuhren Zivilfahnder der Polizei des Rhein-Sieg-Kreises die Langeler Straße in Niederkassel. Dabei fiel ihnen ein Mercedesfahrer durch seine auffällig zügige Fahrweise auf. Bevor sie den 27-jährigen Fahrzeugführer kontrollieren konnten, parkte er seinen PKW auf einem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes an der Lenaustraße und ging zielgerichtet auf eine Person zu, die offensichtlich auf den Niederkasseler gewartet hatte. Er übergab ihr im Austausch für Bargeld eine Tasche. Die nicht uniformierten Beamten gaben sich als Polizisten zu erkennen und kontrollierten beide Personen. Es stellte sich heraus, dass der 27-Jährige Einweg-E-Zigaretten verkauft hatte, die nicht den Anforderungen in Deutschland geltender Gesetze (Tabakerzeugnisgesetz) entsprachen. Der dreistellige Bargeldbetrag und die E-Zigaretten wurden sichergestellt. Zudem gestand der Niederkasseler, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und Drogen konsumiert habe. Da der junge Mann in der Vergangenheit bereits mehrfach wegen Verkehrsdelikten polizeilich in Erscheinung getreten war, wurde der Mercedes zur Gefahrenabwehr sichergestellt. Außerdem wurde ihm in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Die Zivilfahnder leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss und wegen des Verstoßes gegen das Tabakerzeugnisgesetz gegen den 27-Jährigen ein. #RheinSiegSicher #SicherimStraßenverkehr (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell