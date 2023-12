Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher kamen am Nachmittag

Plettenberg (ots)

Unbekannte sind am Donnerstagnachmittag, zwischen 14.15 und 16.33 Uhr, in ein Wohnhaus an der Hallenstraße eingebrochen. Sie hebelten ein Fenster auf, kletterten in das Gebäude, durchwühlten mehrere Zimmer und flüchteten mit Schmuck. Die Polizei sicherte Spuren.

Kostenlose Beratung gegen Einbrecher

Die Polizei berät Mieter und Hauseigentümer kostenlos in Sachen Einbruchschutz: Die Fachleute der Kriminalprävention in Hemer sind erreichbar unter Telefon 02372/9099-5510 oder -5511. Viele weitere Tipps und Hinweise finden Sie auf www.polizeiberatung.de. In dem konkreten Fall bittet die Polizei um Hinweise unter Telefon 02391/9199-0. (cris)

