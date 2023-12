Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Geldbörse im Regal - ohne Geld

Hemer (ots)

Die Mitarbeiterin eines Verbrauchermarktes in der Bahnhofstraße hat am Dienstagnachmittag in einem Regal eine Geldbörse gefunden und diese postwendend zur Polizei gebracht. Einen Tag später konnten Polizeibeamte der 81-jährigen Eigentümerin ihre Geldbörse zurückgeben. Sie hatte den Verlust oder Diebstahl noch gar nicht bemerkt. Bis auf zwei Geldscheine steckten noch alle Papiere und Bankkarte in der Börse. (cris)

