Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Mindestens fünf Einbrüche in Kindertagesstätten/Schulen in Hechthausen, Kranenburg, Heinbockel und Himmelpforten

Stade (ots)

In der vergangenen Nacht sind bisher unbekannte Einbrecher in mindestens fünf Kindertagesstätten/Schulen in Hechthausen am Marktplatz, in Kranenburg in der Ostestraße, in Heinbockel in der Düdenbütteler Straße, in Himmelpforten in der Straße "Brink" und in die Freie Schule in Himmelpforten in der Straße "Forth" eingedrungen.

Der oder die Täter haben dazu jeweils Fenster aufgehebelt bzw. eingeschlagen und konnten dann so in das Innere der Gebäude einsteigen.

Hier wurden Innentüren aufgebrochen und dort dann diverse Schränke und Schubladen durchsucht. In Kranenburg blieb es bei der Zerstörung des Fensters, ein Eindringen fand hier nicht statt.

Was dabei neben einer geringen Menge Bargeld genau erbeutet werden konnte, steht zur Zeit noch nicht zweifelsfrei fest.

Der angerichtete Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215 und für Hechthausen an das Polizeikommissariat Hemmoor unter 04771-6070.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell